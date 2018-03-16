Журналисты нашли факты существования тайных изоляторов СБУ

Журналисты рассказали, что нашли новые факты существования «тайных тюрем СБУ».

Об этом говорится в расследовании «Громадского».

Журналисты рассказали, что поговорили с пятью лицами. Эти люди утверждают, что больше года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия. Среди них – Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко.

В 2014 году они помогали сепаратистам на Донбассе – организовывали псевдореферендум, вешали флаг так называемой «ДНР». Однако никаких обвинений против них не выдвинули.

По утверждениям издания, мужчины рассказали детали тюремного быта, которые невозможно было узнать из открытых источников.

«Например, дыра в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, как они утверждают, сами продерли, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или включатели/выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны», – отмечает издание.

Журналисты побывали в изоляторе и проверили показания мужчин. Кроме того, они были в харьковской больнице, в которую, по утверждению Николая Вакарука, его вывозили из изолятора на операцию – под вымышленным именем, в сопровождении СБУ.

Отмечается, что мужчину опознал персонал больницы и назвали имя, под которым его лечили.

В то же время в СБУ продолжают отрицать факт существования тайных мест содержания.

«А наличие душевых кабин и ремонта в изоляторе, который официально не функционирует с советских времен, объясняют тем, что изолятор готовили к ЕВРО-2012», – пишет издание.

Там должны были удерживать тех иностранных болельщиков, которые нарушали общественный порядок. Однако, по словам СБУ, во время ЕВРО-2012 не было таких нарушителей.

«Громадское» указало, что направило запрос в СБУ. В нем они поинтересовались, когда делали ремонт к ЕВРО-2012, кто был подрядчиком и сколько денег потратили.

«Нам ответили, что через три года все документы об этом уничтожены в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов. Мы также расспросили в управлениях СБУ в Донецкой и Львовской областях, где также проходили матчи ЕВРО-2012, обустраивали ли они неработающие изоляторы к чемпионату. Нам ответили, что нет», – сообщает издание.

Кроме того, по информации издания, было закрыто единственное дело по факту незаконного удерживания людей, которое возбудила военная прокуратура по просьбе международных правозащитных организаций.

Тогда потерпевшим признали Константина Бескоровайного. Однако его дело закрыли 10 марта 2017 года. Причиной, по утверждению военной прокуратуры, стало отсутствие состава преступления.

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