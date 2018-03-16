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пятница, 16 марта, 2018, 15:32 Общество
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За первый уикенд проката «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» собрала 8,3 млн грн

MULTIPLEX стал лидером по прокату мультфильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила». За первый уикенд проката мультфильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» сеть кинотеатров MULTIPLEX собрала 8 318 201 гривен, всего анимацию в сети просмотрели 112 311 зрителей.

Общая касса мультфильма на рынке, по словам главы Госкино Украины Филиппа Ильенко, за первый уикенд составляет 21 489 581 гривен и 285 784 зрителя. Таким образом, предпочтение кинотеатрам сети MULTIPLEX отдали 39,2% зрителей в стране, оставив в сети 38,6% от общих кассовых сборов. Эти положительные показатели прокомментировал коммерческий директор сети кинотеатров MULTIPLEX Виталий Писаренко.

«Таких выдающихся результатов по этому продукту нам удалось достичь не только благодаря широкому покрытию на рынке и доступным ценам, а и потому, что мы представили мультфильм «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» максимально широко. С самого начала рекламной кампании мы поверили в этот украинский мультфильм и плотно сотрудничали с его создателями. В последнее время MULTIPLEX активно поддерживает национальное кино и формирует его лояльную аудиторию. Зрители уже посмотрели такие достойные фильмы, как «Сторожевая застава», «DZIDZIO Контрабас», «Киборги» и много других. «Похищенная принцесса» – очень качественный продукт, причем не только по местным меркам, поэтому мы не побоялись дать максимально возможное количество сеансов и выиграли».

Напомним, что мультфильм «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» вышел на большие экраны 7 марта. Общая стоимость производства мультфильма – 95, 2 миллиона гривен.

 
киномультфильмы
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2018-03-16 18:54:55