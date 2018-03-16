Во Франции суд выдал ордер на арест саудовской принцессы Хаси Бинт Сальмана

Французский суд выдал ордер на арест сестры саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана за то, что она приказала своему охраннику избить работника в своей парижской квартире.
Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на France24.
Отмечается, что случай произошел в сентябре 2016 года.
Работник утверждает, что его наняли для проведения некоторых ремонтов в квартире принцессы Хаси, и она рассердилась, когда тот сфотографировал комнату, где должен был производить оговоренные работы».
Он также утверждает, что принцесса Хаса Бинт Сальмана приказала охраннику избить его, обвиняя его в том, что он сделал фото, чтобы продать средствам массовой информации.
Рабочий сообщил, что его били по лицу, связывали руки, заставляли целовать ноги принцессы, у него также забрали инструменты.
Французские СМИ утверждают, что это дело может осложнить усилия президента Франции, которые он прилагает, чтобы наладить хорошие отношения с принцем Мухаммедом, одним из самых мощных лидеров на Ближнем Востоке, визит которого во Францию планируется в ближайшее время – ориентировочно после визита Макрона в США, который должен состояться 23-25 апреля текущего года.
Президент Франции встречался с принцем Мохаммедом в Эр-Рияде в ноябре прошлого года и стремится развивать торговые связи с ведущим мировым экспортером сырой нефти.
Принцесса Хаса Бинт Сальмана известна на родине своими благотворительными проектами и деятельностью, направленной на защиту прав женщин.
Ордер на ее арест – это не первый раз, когда представитель саудовской королевской власти имеет проблемы с законом во Франции. В 2013 году французская власть постановила взыскать с саудовской принцессы Маги аль-Судари, жены тогдашнего министра внутренних дел принца Наефа бин Абдулы Азиза, выплаты по неоплаченным счетам за проживание в гостинице класса люкс на сумму около шести миллионов евро.