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пятница, 16 марта, 2018, 16:35 Мир
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В Восточной Гуте российская авиация нанесла воздушные удары, 42 погибших

В результате воздушных ударов по территории Восточной Гуты в Сирии, которые предположительно нанесли российские самолеты, погибли 42 мирных жителя.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на Daily Star.

«В результате воздушных ударов в районах, которые контролируют повстанцы в восточной части Гуты вблизи Дамаска, в пятницу погибли по меньшей мере 42 гражданских лица», – говорится в сообщении.

Руководитель Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдул-Рахман заявил, что воздушные удары наносились российскими боевыми самолетами по городам Сакба и Кфар Батну.

Ранее более 20 сирийских организаций призвали страны мира рассмотреть идею бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы изменить политику Москвы в Сирии.
РоссияСирияВосточная Гута
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2018-03-16 18:53:37