В Украине впервые покажут документальный фильм «Золотая подкова Бориса Возницкого»

21 марта 2018 года в главном корпусе Национального университета «Львовская политехника» (комн. 226) в 13.00 состоится показ фильма «Золотая подкова Бориса Возницкого». Фильм снят земляками Возницкого, с целью увековечения его памяти.

Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что инициатором создания ленты является известный архитектор, просвитянин города Дубно Олег Супрун. Он обратился с идеей сценария и участия в съемках к краеведам и писателям Николаю и Любови Пшеничным, а также режиссеру народной киностудии «Дубно» Николаю Величковскому.

Значительное количество людей делилось своими воспоминаниями о выдающемся патриархе музейного дела, Герое Украины Борисе Возницком, помогали фотоматериалами, документами. В фильм вошли и материалы из личного архива Бориса Возницкого, которые предоставила его дочь Лариса Разинкова Возницкая.

Борис Возницкий принадлежит к той плеяде музейных работников, деятельность которых заметной страницей вошла в историю культуры, где занимает видное место. Неординарность, виртуозность и дальновидность подходов в развитии музейного дела нашли свое воплощение в целом ряде реализованных проектов.

За 50 лет деятельности Бориса Возницкого, возглавлявшего галерею, музей стал одним из богатейших музеев Украины, коллекция которого увеличилась в одиннадцать раз произведениями мирового и национального искусства от древнейших до наших дней.

Борис Возницкий – фигура знаковая, благодаря таким хранятся памятники эпохи, развивается культура, обеспечивается будущее. Он всю свою жизнь посвятил спасению национального наследия.

Создание фильма поддержали райгосадминистрация и городской совет города Дубно. Средства на реализацию фильма предоставил экс-председатель Львовской облгосадминистрации Николай Кмить.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.