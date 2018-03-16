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пятница, 16 марта, 2018, 22:57 События
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В Мариуполе на «Азовстали» в результате отравления газом погибли 2 человека

В Мариуполе на четвертой доменной печи металлургического комбината «Азовсталь» погибли двое мужчин 41-го и 42 лет.

Об этом сообщает «0629».

Сообщается, что инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. На месте происшествия было 5 экипажей скорой помощи, спасатели ДНСН и множество заводской охраны.

По информации пресс-службы третьего спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснилось, что пожара нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.

Отметим, что в «Метинвесте» подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что 16 марта в доменном цеху металлургического комбината ремонтник предприятия и сотрудник «Промсервис» получили отравление колошниковым газом.

На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Напомним, в Кировоградской области три человека отравились угарным газом в жилом доме.
Мариупольгибель людей
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