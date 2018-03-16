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пятница, 16 марта, 2018, 0:56 Мир
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В Гане учитель преподавал информатику, рисуя «окна» мелом на доске

В сети стали популярными фотографии африканского учителя Ричарда Акото, которому приходилось преподавать информатику, рисуя окна разных программ мелом на доске.

Учитель работает в начальной школе в ганском селе, где нет ни одного компьютера, но все равно пытается подготовить учеников к национальному экзамену по информатике, – сообщает Quartz.

После того, как снимки с уроков Акото разошлись по СМИ и социальным сетям, много людей вызвались помочь учителю. Интернет-пользователи выразили готовность перечислить ему деньги на приобретение техники, а позже на ситуацию обратила внимание даже компания Microsoft, которая пообещала подарить компьютер.

Сам Акото поблагодарил Microsoft, но отметил, что одного компьютера мало для полноценного обучения сельских детей нужно по крайней мере несколько десятков устройств.

На днях помочь сельскому учителю вызвалась еще одна компания – компьютерная школа NIIT. Так ученикам Акото подарили сразу пять компьютеров, а сам он получил личный ноутбук.
Африкапедагогикомпьютеры
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