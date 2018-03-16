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пятница, 16 марта, 2018, 17:45 Общество
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Украина уже не нуждается в «милостыни» от союзников, – посол Канады

По данным Генштаба ВСУ, от начала российской агрессии армия получила военную помощь из-за рубежа на сумму свыше 250 миллионов долларов. Однако глава представительства НАТО в Украине утверждает, что за последние три года Альянс, вместе с союзниками, поддержал нас на более чем один миллиард американских долларов. В то же время Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине называет еще большие цифры и отмечает, что дополнительное финансирование нам уже не нужно.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Еще с 2014 года в борьбе против российской агрессии Украину поддерживал чуть ли не весь мир. Форма, техника, специальное оборудование, профессиональные кадры – все это привозили к нам западные партнеры.

«Американский Конгресс предусматривает определенную сумму средств, которую вкладывают в нас. Но мы в руки денег не получаем. Они тратятся на предприятиях США, а далее продукция поставляется нам», – объясняет военный эксперт Антон Михненко.

По данным Генерального штаба, за четыре года украинские войска получили материально-технической помощи на сумму 253 миллиона 540 тысяч американских долларов. Речь идет про радиолокационные станции котрбатарейной борьбы, автомобили HMMWV, радиостанции HARRIS, приборы ночного видения и тепловизоры, оборудование для разминирования, gps-навигаторы, бронежилеты и кевларовые шлемы, медицинское оборудование и материалы, форму и обмундирование, аптечки, сухпайки, компьютерную и офисную технику.

«За последние три года НАТО, вместе с союзниками, оказало помощь Украине на сумму более чем один миллиард долларов. Впрочем, большинство сугубо военной поддержки поступает на двусторонней основе партнеров альянса, ведь НАТО оказывает военную помощь непосредственно», – отмечает глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Представительство НАТО в Украине работает менее года. Его политическая функция – усиливать оборонную способность через смену системы. Это сотрудничество регулирует специальный документ – комплексный пакет помощи, который был принят во время Варшавского саммита в 2016 году.

«В настоящее время пакет включает более 40 миллионов евро помощи через 10 специализированных трастовых фондов. Они должны повышать способности Украины в наиболее критических направлениях. Только в сфере кибер безопасности мы предоставили оборудование на сумму более одного миллиона евро«, – отмечает Александр Винников.

К тому же, удалось выяснить, что кроме помощи по разминированию в зоне боевых действий, НАТО помогает с утилизацией старых советских боеприпасов.

«Мы помогли уничтожить более тысячи тон неядерных боеприпасов и обезвредили более тысячи противопехотных мин. Также очистили радиоактивные остатки», – добавляет Александр Винников.

Перечень помощи Альянса охватывает многие сферы жизни: реабилитацию военных, «Игры непокоренных», борьбу с коррупцией, поддержку ветеранов и армейцев, которые являются участниками АТО.

«В прошлом году мы обучили 1400 гражданских специалистов в сфере безопасности и оборонного сектора. Среди них мы выбрали 150 человек, для которых создали специальный курс «Чемпионы сто». Он должен помогать специалистам внедрять реформы в ведомствах», – объясняет Александр Винников.

Агентство НАТО по вопросам обеспечения и закупок организует консультации в продвижении помощи от Альянса, проводит контроль за эффективным использованием средств, а впоследствии обо всем отчитывается. Поэтому работу международной организации пристально контролируют, в частности, наблюдают за процессами украинские министерства, налоговые органы и другие. Другая сторона сотрудничества с Альянсом – внедрение стандартов НАТО.

«В целом стандартизационных соглашений 1300. Украина их постепенно внедряет. В прошлом году Минобороны отчиталось об имплементации 167 положений, в основном через законодательные акты», – обращает внимание Александр Винников.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Украине Романа Ващука, нашему государству пора переходить от безвозмездной помощи на торгово-экономические отношения.

«Канада предоставила Украине свыше 200 миллионов канадских долларов в течение четырех лет. А это 30 тысяч зимних униформ, 70 тысяч пар берцев, устройства ночного видения и многое другое. Я считаю, что Украине уже не нужна такая помощь, как еще три-четыре года назад. Стоит сосредоточиться на высших формах учений и военно-техническом сотрудничестве, так как в милостыни вы больше не нуждаетесь», – отмечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

Поэтому, чтобы перейти на стандарты НАТО, одних технических изменений мало. В Альянсе утверждают: качественный переход на современную оборонительную систему обеспечивают другие факторы.

«Это определенные принципы и эффективное внедрение их в жизнь. Они лишь частично касаются безопасности и обороны. В основном свидетельствуют о демократическом функционирования всех государственных учреждений, уважение фундаментальных прав и свобод человека, соблюдения верховенства права и тому подобное. У других наших союзников этот переход длился более десятилетия, несмотря на то, что на их территории не было войны. Я считаю, что Украина должна сосредоточиться на системных реформах во всех сферах государственного функционирования», – заключает глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.
НАТОвоенная помощьТропами войны
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