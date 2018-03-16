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пятница, 16 марта, 2018, 23:03 Политика
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Сергей Пашинский: Публичное пространство Украины перенасыщено пиаром

Публичное пространство Украины сегодня перенасыщен пиаром. Пиаром лживым и безосновательным, который под собой ничего не имеет.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины («Народный фронт»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Пока все мы не будем оценивать наших политиков не за их слова, а за реальные дела, до тех пор в нашем государстве будут колоссальные системные проблемы. И тот факт, что люди выбирают за красивые слова, говорит о незрелости нашего общества. И это, на самом деле, печальная история»,– говорит гость программы.

И поэтому, добавляет Пашинский, этой печальной историей сегодня пользуются люди, которых во всем мире называют популистами.

«Популисты обещают своим избирателям именно то, что они хотят услышать: пенсия 500 евро, зарплата 1000 евро и дешевый газ. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что политиков надо выбирать за реальные дела, а не за громкие заявления», – отмечает Сергей Пашинский.

Гость программы также отметил, что публичное пространство Украины сегодня перегружен пиаром.

«Более того, пиаром лживым и безосновательным. Пиаром, который под собой ничего не имеет. Вот все эти заявления большинства политиков, депутатов, они ничего за собой не несут», – заявил народный депутат.
Сергей ПашинскийFACE 2 FACE с Татьяной Даниленко
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