Сенцов сообщил тревожные данные о своем здоровье

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в заключении в российской колонии, пишет об ухудшении своего здоровья.

Об этом написала его сестра Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

«Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно», – пишет Каплан.

Напомним, украинский режиссер отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как «Белый медведь».

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