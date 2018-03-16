«Рух новых сил» запускает президентские праймериз, – Давид Сакварелидзе

Выбирать стоит среди достойных людей, поэтому вскоре мы запустим праймериз. Параллельно с нашим протестным движением появится альтернативный кандидат, которому люди смогут довериться.

Об этом заявил член политсовета «Рух новых сил», заместитель генерального прокурора Украины в 2015-2016 годах Давид Сакварелидзе в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

«Когда Президент Украины Порошенко заявил, что под его руководством в стране происходит 144 реформы, то я предложил бы гражданам найти в своем городе депутата от БПП, чтобы он назвал хотя бы 4 реформы, которые действительно запущены», – предложил Сакварелидзе.

Бывший заместитель генпрокурора подчеркнул, что Порошенко действительно имел историческую возможность полностью изменить страну, однако не воспользовался ею.

«Скажу откровенно, что я иногда в шутку называю Порошенко Lucky Petro, то есть счастливчик Петр. Ведь нужно иметь большое везение, чтобы стать президентом постмайдановськой Украины, не являясь при этом лидером Майдана.

Зато уже потом, после своего правления, иметь антирейтинг у 82% негативных отзывов украинцев, однако при этом не иметь сильного соперника, который мог бы быстро заменить его на должности», – отметил Сакварелидзе.

Однако представитель «Руха новых сил» уверен, что рано или поздно такой соперник все равно появится.

«Сегодня Порошенко держится только на двух вещах: это страх населения перед войной и отсутствие достойного выбора среди других кандидатов на пост Президента, мол, если не Порошенко, то кто?

Но выбирать стоит среди достойных людей, поэтому вскоре наша политическая сила запустит президентские праймериз, то есть соревнования между разными кандидатами. Мы будем прилагать все усилия, чтобы параллельно с нашим протестным движением появился альтернативный кандидат, которому люди смогли бы довериться и проголосовать за него», – заявил Давид Сакварелидзе.

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