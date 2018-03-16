live
Aнонси
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
17 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
17 марта, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
17 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 16 марта, 2018, 23:43 Политика
Читати новину українською
Премьер-министр озвучил общую сумму долга Газпрома перед Украиной

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал общую сумму долга Газпрома перед Украиной по итогам всех судебных решений.

«Газпром нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 миллиардов долларов», – сказал Гройсман в эфире Радио НВ.

Кроме этого глава Кабмина отметил необходимость минимизации отношений с РФ, как со страной-агрессором.

 
ГазпромВладимир Гройсмандолг
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-17 04:28:53