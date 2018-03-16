Премьер-министр озвучил общую сумму долга Газпрома перед Украиной

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал общую сумму долга Газпрома перед Украиной по итогам всех судебных решений.

«Газпром нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 миллиардов долларов», – сказал Гройсман в эфире Радио НВ.

Кроме этого глава Кабмина отметил необходимость минимизации отношений с РФ, как со страной-агрессором.

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