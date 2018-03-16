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пятница, 16 марта, 2018, 17:05 Политика
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Портников: Военный переворот в Украине – не фантастика

Политический журналист Виталий Портников считает, что украинское общество до сих пор не может адекватно осознавать реальность происходящих событий. Из-за такого изъяна в Украине действительно может произойти военный переворот.

Об этом он пишет в своей колонке на «Эспрессо».

Журналист считает, что общество пока не способно адекватно осознавать реальность в Украине. Из-за этого возникает много проблем.

«Еще несколько лет назад многие украинцы даже не допускали возможности победы на президентских выборах Виктора Януковича – ну не может же наш мудрый народ избрать президентом рецидивиста, особенно после Майдана 2004 года. Точно так же не могли поверить в возможность нападения России на Украину и оккупацию части нашей территории – ну не может же сильное государство согласиться с таким давлением», – пишет господин Портников.

По его словам, «у нас нет как сильного государства, так и мудрого народа». Среди всей серости и неосознанности есть только пассионарная часть общества, которая действительно заинтересована в развитии государства. Однако, очень падка на провокации.

Из-за такой неосознанности среди общества вероятность военного переворота существует. И последствия этого инцидента будут досадными.

«Военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для государства – потерю части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы. Но это не означает, что его не может быть. И это не означает, что его сторонники представляют себе его последствия. Они наоборот об этом не думают, ибо это стремление мгновенно воплотить ненависть в реальные действия», – добавляет Виталий Портников.

Политический журналист считает, что нужно сознательно воспринимать угрозу военного переворота в Украине. И Надежда Савченко, как бы кто не смеялся над тем, что она высказала эту идею, является типичным представителем таких переворотов.

«То, что человеком, озвучивающим тезис о «целесообразности» переворота, стала Надежда Савченко – и уже поэтому переворот кажется комедией – тоже неверный подход. Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и с высшим образованием – такие, как Ленин или Троцкий.

Но, во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А, во-вторых, все те сторонники переворота, которые находились рядом с его организаторами и призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните – матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили... И в сравнении с ними Надежда Савченко – выпускница Института благородных девиц.

И да, эти люди пришли к власти и устроили все, о чем мы теперь знаем из учебников истории – Гражданскую войну, Голодомор, репрессии. И да, большую часть из них экспроприатор Джугашвили, который стал вождем народов Сталиным, расстрелял в 1937 году. И мы теперь причисляем их к жертвам сталинских репрессий.

Бенефициаров военного переворота в Украине тоже может ожидать незавидная судьба. Но ни Украине, ни нам с вами от этого лучше не будет», – резюмировал господин Портников.
революцияНадежда СавченкоВиталий ПортниковУкраина
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2018-03-16 18:53:49