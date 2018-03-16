Польское министерство планирует основательно отремонтировать военный мемориал во Львове

Польша не отказывалась от ремонта польского военного мемориала на Лычаковском кладбище во Львове из-за напряжения в польско-украинских отношениях. Польская сторона обратилась за предоставлением разрешения на его проведение к украинской власти и ожидает начать капремонт во второй половине апреля.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши.

Подаем полный текст заявления.

В связи с сообщениями СМИ о якобы отказе министерства от намерений начать капитальный ремонт «Кладбища защитников Львова», заявляем, что такого факта не было. Объем запланированных работ, возникает из состояния некрополя, чье ухудшение было выявлено в ходе детальной оценки технического состояния на рубеже 2017/2018 года специалистами министерства.

Ремонт будет заключаться в основном на устранении повреждений и очистке бетонных элементов отдельных могил, замене покрытия могил, на котором появились трещины и ремонте стен вокруг кладбища. Эти работы будут включать в себя ремонт и замену существующих объектов.

Министерство культуры планирует отреставрировать скульптуры львов, которые в декабре 2015 года были установлены на своем первоначальном месте, где они находились до 70-х годов прошлого века.

В связи с вышесказанным, 16 февраля этого года Министерство культуры и национального наследия обратилось к украинской стороне с просьбой о предоставлении разрешения на проведение ремонтных работ. Мы ожидаем ответ на этот вопрос.

Начало капитального ремонта «Кладбища орлят» запланировано во второй половине апреля этого года.



Напомним, что 13 марта, польские СМИ сообщили, что из-за кризиса в отношениях между Варшавой и Киевом, польское правительство решило отложить запланированный в этом году капитальный ремонт польского военного мемориала на Лычаковском кладбище во Львове.

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