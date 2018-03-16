пятница, 16 марта, 2018, 1:04 Общество
По совету мамы сын купил выигрышный билет на $100 тыс
Американец из округа Колумбия Брэндон При выиграл 100 000 долларов в лотерею, последовав совету матери.
Об этом сообщает UPI.
«Первое, что я сделал после того, как узнал о победе, позвонил маме. Она кричала от радости», – рассказал счастливый победитель из Вашингтона.
«Надеюсь, он поделится со мной, ведь это я посоветовала ему купить счастливый билет», – заявила в свою очередь мать счастливого парня.
Отметим, что мама победителя уже готова дать сыну еще один совет, на этот раз – как и куда лучше потратить большие деньги.
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