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пятница, 16 марта, 2018, 1:04 Общество
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По совету мамы сын купил выигрышный билет на $100 тыс

Американец из округа Колумбия Брэндон При выиграл 100 000 долларов в лотерею, последовав совету матери.

Об этом сообщает UPI.

«Первое, что я сделал после того, как узнал о победе, позвонил маме. Она кричала от радости», – рассказал счастливый победитель из Вашингтона.

«Надеюсь, он поделится со мной, ведь это я посоветовала ему купить счастливый билет», – заявила в свою очередь мать счастливого парня.

Отметим, что мама победителя уже готова дать сыну еще один совет, на этот раз – как и куда лучше потратить большие деньги.
СШАКурьезылотереи
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