Петр Порошенко встретился с Жаном Рено

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, который принимает участие в украинско-французском фильме «Последний шаг», поддерживаемом средствами госбюджета.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что на данный момент значительно увеличилось количество фильмов, которые производятся в Украине. Их количество удвоилось за последние два года. Он также отметил, что в 2016 году было снято и вышло на экраны 35 новых украинских фильмов – это наибольшее количество за все времена независимости. Порошенко выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.

«Чрезвычайно интересно услышать Ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит снимать кино», – обратился Президент к актеру.

Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Жана Рено в украино-французском фильме «Последний шаг» и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех. «Ваше участие (в этом фильме) будет хорошей рекламой для Украины», – сказал Президент.

В свою очередь, Жан Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы. «Замечательное место – озеро Синевир», – поделился впечатлениями актер.

«Я впервые работаю с украинской командой», – отметил Жан Рено и выразил мнение, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

«Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю», – отметил актер, добавив «если вы инвестируете один доллар в кино – вы возвращаете три доллара».

Петр Порошенко отметил, что в прошлом году инициировал изменения в законодательстве, предусматривающие ряд преференций для производства кино в Украине. Он отметил, что им был подписан закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине», который предусматривает новые формы финансовой поддержки развития киноиндустрии в Украине, в частности предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма.

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