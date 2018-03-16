Отравление Скрипаля: Польша поддержит санкции в отношении России

Польша готова поддержать санкции против России в связи с отравлением экс-шпиона Скрипаля, если об этом будет идти речь на европейском уровне.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на TVN 24.

«Что касается санкций, Польша поддержит такие действия. Конечно, двух стран для этого недостаточно, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил готовность поднять эту тему в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам, и эта тема была включена в план обсуждения», – сказал глава МИД Яцек Чапутович на пресс-конференции с британским коллегой в Лондоне.

По его словам, польская власть уверена, что «российское государство приняло участие в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ и британской разведки Сергея Скрипаля.

Он добавил, что «международное сообщество должно мобилизоваться вокруг этого вопроса и продемонстрировать решительность в отношении к России».

Чапутович отметил, что заседание Совета ЕС в понедельник состоится на следующий день после президентских выборов в России. Он отметил, что «настало время направить четкий сигнал о нашей позиции».

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химическое оружие на британской территории, вполне вероятно, отдал президент России Владимир Путин.

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