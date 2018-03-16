Обуховская история: в сети появилась первая фотография города

Одна из первых фотографий Обухова датирована 1993 годом. На фото самый старый из обуховских домов – старый корпус школы №1 им. А.С. Малышко.
Об этом сообщают «Хроники Обухова» в Facebook.
Отмечается, что фото Обуховской школы было снято в 1993 году.
«После того, как добрые обуховцы разобрали до фундамента 2 помещичьих имения, уничтожили дендрологический сад и австрийскую железнодорожную станцию, старейшим из обуховских домов остался старый корпус школы №1 им. А.С. Малышко. А это фото, пожалуй, одно из первых здесь», – говорится в сообщении.
«Кто учился, тот помнит крутые деревянные лестницы и ощущение, будто на тебя смотрят стены», – отметил автор статьи.