Новая Зеландия передумало возобновлять переговоры с Россией после отравления Скрипаля

Правительство Новой Зеландии приостановил намерения возобновить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Россией на неопределенное время из-за отравления Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на новозеландское издание Stuff.

«Новая Зеландия полностью поддерживает суверенное право Великобритании принимать меры, которые она считает необходимыми, в ответ на это нарушение международного права на своей территории. Мы, вместе с другими партнерами, солидарны с Великобританией», – подчеркнула премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Глава новозеландского правительства также сообщила, что, поскольку других вариантов, кроме причастности России к делу об отравлении нет, они с министром иностранных дел согласились, что торговые переговоры с Россией должны быть приостановлены, и неизвестно, когда они снова возобновятся.

Упомянутые заявления прозвучали лишь неделю назад, как глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о намерении возобновить переговоры с РФ, поскольку никаких доказательств «причастности РФ к сбития самолета рейса МН17 или вмешательство в выборы президента США нет». Кроме того, по словам министра, многие страны, с которыми торгует Новая Зеландия, имеют серьезную проблему с правами человека.

Сегодня же, по мнению руководства Новой Зеландии, «ситуация изменилась».

«Учитывая инцидент в Солсбери, рано говорить о том, смогут ли они (переговоры о ЗСТ) восстановиться вообще», – сказала Ардерн.

Обязательства по созданию ЗСТ со странами Таможенного союза (Россией, Беларусью и Казахстаном) является одним из пунктов коалиционного соглашения партии «Новая Зеландия прежде всего» и Лейбористской партии.

Тем не менее, давление на правительство по пересмотру своих подходов усилился после того, как Британия приказала выслать 23 российских дипломатов, которые, как считается, были заподозрены в шпионаже.

Посол Великобритании в Новой Зеландии Лора Кларк отметила, что продолжение переговоров о ЗСТ с Россией, после применения ею химического оружия, может повлиять на процесс заключения соглашения о ЗСТ с ЕС и Великобританией.

«Я оставлю Новой Зеландии право сделать выводы о совместимости и определения приоритетов», – подчеркнула посол.

Заявления британского посла перекликаются с беспокойством, высказанным посольством ЕС, и призывами украинской стороны, что любые намерения отменить санкции против России будут негативно восприняты.

Как известно, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Скрипач получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ 2010 года.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что РФ сейчас проводит массированную дезинформационную кампанию по отравлению Скрипаля, основанную на стратегии 4D: отрицание, искажение, дезориентировки, запугивания.

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