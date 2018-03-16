На Прикарпатье в детсаду родители обнаружили мышей в питании для малышей

Когда родители с неожиданным визитом зашли в одно из служебных помещений детского сада, то просто ужаснулись. Они выявили нарушения санитарных норм: грызунов, которые бегали по крупам и муке.

Об этом говорится в программе «Первые о главном.Вечер» на телеканале ZIK.

«Я подняла мешок с гречкой, а оттуда выпала мертвая мышь!», – возмущается мать одного из воспитанников сада Иванна Лешко.

Оказалось, что продукты для приготовления пищи для малышей завхоз детсада хранит в подвале и на чердаке. Многочисленные дыры после грызунов на мешках с мукой она просто перевязала тряпками.

«Вчера деткам варили компот из изюма. И вот сегодня мы там нашли грызунов», – добавляет обеспокоенная мама Мария Мартынюк.

Во влажном помещении хранят десятки килограммов круп, сахара и макарон. В ящиках – чай и сухари, срок годности которых истек еще в 2015 году. Пообщаться с заведующей детсада не удалось. Оказалось, что она в отпуске. Ее заместительница не скрывает: мыши в садике действительно водятся! И санитарной службы сюда никогда не вызывали, ведь от грызунов избавляются архаичным способом.

«Мы используем то, что имеем. Одна из мышеловок есть у завхоза», – комментирует и.о. заведующего детского сада Оксана Романюк.

В то же время, завхоз объясняет: детей в садик ходит мало, поэтому и продукты залеживаются. А насчет мышей оправдывается, мол они есть везде!

«Дети редко ходят в садик, потому что часто болеют. А мы немного не углядели ситуацию с продовольствием и мышами», – говорит заведующая хозяйства детсада Мария Струк.

В районном управлении образования положением потрясены, а виновных обещают наказать.

«Когда заведующий приедет – будем принимать соответствующие решения. Также договоримся о совместной встрече с родителями и найдем выход из ситуации. Если будут для этого основания – уволим работника», – отмечает руководитель районного управления образования Иван Драгомирецкий.

Родители же самостоятельно вызвали специальную службу, которая должна истребить грызунов в здании. Кроме того, своих детей в садик местные больше будут не водить.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.