Морозные львовские выходные полные спектаклей, фильмов и интересного досуга. Афиша

В эти выходные во Львове будет холодно и снежно. Прогноз погоды обещает -10 градусов. Кажется, что зима возвращается весной, но это вовсе не помеха для любителей интересного досуга. Предлагаем вам ознакомиться с разными событиями, которые состоятся на днях во Львове.

Для тех, кто не боится холода и хочет увидеть живых медведей, в воскресенье, 18 марта, в 9:00 стартует велопокатушка «Встреча весны с медведями» (место встречи ул. Владимира Великого, 125а).

Фото: ZIK

Это будет традиционная весенняя велопокатушка клуба «Колесо ветров». В этом году велопокатушка состоится до медвежьего приюта «Домажир», в 24 километрах от Львова. Приглашаются все желающие. Для медведей можно взять такие гостинцы: яйца, черный хлеб, орехи, мед, яблоки, груши, виноград, помидоры, морковь, апельсины, мандарины, тыквы, кабачки, семечки не обжаренные (может быть с шелухой), изюм. С собой иметь: бутерброды, чай в термосе, велошлем.

А для тех, кто всё-таки боится замерзнуть и хочет набраться новых знаний, предлагаем провести вечер субботы над размышления об истории вместе с известным профессором Ярославом Грицаком. 17 марта в 18:30 в Книжном магазине «Є» (ул. Свободы, 7) пройдет презентация украинского издания книги Ярослава Грицака и Изы Хруслинской«Разговоры об Украине» Презентация с участием авторов. Модератор – Евгений Глибовицкий.

Фото: УКУ

Главной темой разговора польской журналистки Изы Хруслинской с украинским историком и публицистом Ярославом Грицаком размышления о влиянии истории на события в Украине в последние десятилетия. Особый упор имеют отношения Украины с ее историческими соседями – поляками и россиянами, а также украинско-еврейские взаимоотношения. Но прежде всего речь идет об историческом измерении теперешних проблем и вызовов, с которыми сталкивается Украина, и насколько знание истории дает возможность понять будущие сценарии развития.

Также в субботу, 17 марта, можно будет послушать лекцию Михаила Заречного «Стефан Банах – гений из Львова». Событие состоится в 15:00 во Дворце Потоцких/Отдел Львовской галерея искусств. Искусство XIV-XVIII вв. (ул. Коперника, 15). Лекция доктора физико-математических наук, профессор. ЛНУ им. Ивана Франко Михаила Заречного о основателя львовской математической школы Стефана Банаха.

Спектакли

ПРЕМЬЕРА! Вечер одноактных балетов «Любовь-волшебница». 17 марта и 18 марта в 12:00 и 18:00 во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой (просп. Свободы, 28) состоится вечер одноактных балетов: В.-А. Моцарт балет на 1 действие «Безделушки»; балет на 1 действие «Гамлет» на музыку увертюры-фантазии П. Чайковского; Н. де Фалья балет на 1 действие «Любовь-волшебница».

Спектакль «Ужин с дураком». 17 марта и 18 марта 2018 года в 19:00 в Первом украинском театре для детей и юношества (ул. Гнатюка, 11) состоятся спектакль «Ужин с дураком». Смешной и лирический сюжет о том, на какие поступки бывает способен человек ради настоящей любви. Если конечно он не «Дурак»... Спектакль с тонким юмором, глубоким смыслом и интересной сюжетной линией.

Детский спектакль «Два льва» будет иметь место 17 марта в 12:00 и 14:00 во Львовском академическом областном театре кукол (пл. Даниила Галицкого, 1).

В субботу и воскресенье будут показывать спектакль «Лесная песня» в 19:00 во Львовском академическом театре им. Леся Курбаса (ул. Леся Курбаса, 3). В спектакле использованы песни фольклорных групп «Кросна», «Божичи», «Древо».

Моноспектакль «Тринадцатая женщина» состоится в воскресенье 18 марта в 18:00 в театре им. Марии Заньковецкой, камерная сцена (просп. Свободы, 26). Сценическое прочтение пьесы Феодосии Заривны о судьбе известной голливудской актрисы немецкого происхождения Марлен Дитрих и отрывков из романа Эрнеста Хемингуэя. Поэтому зритель сразу понимает, что речь идет об истории любви этих известных людей. Их платонические чувства в письмах продолжались почти 30 лет.

Фото: MoeMisto

Спектакль «Найденая Кукла» – 18 марта в 12:00, 14:00 и 16:00 во Львовском академическом областном театре кукол (пл. Даниила Галицкого, 1)

Пьеса станет своеобразным пособием для самых маленьких зрителей, который подчеркивает, что экологическая защита нашей планеты – начинается с каждого из нас. И самый простой способ это делать кроется в простых обыденных вещах – таких как сортировка отходов.

Выставки

В субботу стартует выставка Богдана Поварского «Избранное» в галерее Zefirina (ул. Заводская, 31). Сборник работ за последние несколько лет – это эксперименты с материалами (дерево, керамика, металл), с которыми интересно работать автору.

В Галерее львовской национальной академии искусств (ул. Кубийовича, 35б) до сих пор продолжается первая персональная выставка Яна Левши (Yan Leŭsha), студента 4-го курса кафедры монументально-декоративной скульптуры, который приехал на учебу во Львов из Минска (Республика Беларусь). За два года Ян создал большое количество работ, как в рамках учебного процесса, так и вне его – симбиоз белорусской и львовской художественной Школы.

Можно также посетить выставку Нины Буряк «Межсезонье» в Художественной галерее «Зеленая Софа» (ул. Армянская, 7). Для выставки Нина Буряк создала ряд абстрактных ассоциативных живописных полотен, написанных в период зимне-весеннего межсезонья. Вдохновляло художницу состояние природы, в ее разнообразии, поэтической красоте и сдержанной колористической гамме.

Нестандартная виставка Карини Морель «Амораль норма» продолжается в Феминистической мастерской (пл. Рынок, 42; проход в ворота). Каринэ Морель, студентку колледжа им. Труша, выгнали с последнего курса обучения. Одной из причин стало «аморальное поведение»: хождение в леопардовой шубе, организация неприличной выставки с обнаженными библиотекаршами и прочее. В то же время во всех музеях классического искусства большое количество работ содержит идентичный смысл. Все это вдохновило художницу создать свою уникальную выставку.

Выставка «Олекса Новакивский. Графика» – в Галерее современного сакрального искусства «IconArt» (вул. Армянская, 26).

Выставка «Венеция – состояние души» – во Дворце Потоцких / Отдел Львовской галерея искусств. Искусство XIV-XVIII вв. (ул. Коперника, 15).

Фото: ua.igotoworld.com

Выставка «Бойчук ИЗМ» – во Львовской национальной галерее искусств им. Бориса Возницкого (ул. Стефаника, 3).

Выставка «Михаил Фиголь. Живопись (1927-1999)» – в отделе НМЛ им. Андрея Шептицкого (ул. Драгоманова, 42).

Концерты

Сольный органный концерт Елены Мацелюх состоится в субботу, 17 марта, в 19:00 в Доме органной и камерной музыки (ул. Бандеры, 8).

Концерт Latin Jazz Night также будет иметь место в субботу в 19:00 в ресторане «Венская кофейня» (просп. Свободы, 12).

Во Львовской областной филармонии (ул. Чайковского, 7) в субботу, 17 марта, в 18:00 будет концерт «333 – лет. С. Баху». Исполняет: Наталья Свириденко на двухмануальном клавесине «TIERBACH».

Кино

Фэнтезийный боевик «Расхитительница гробниц: Лара Крофт» станет третьей по счету лентой, где появляется героиня после фильмов, вышедших в 2001 и 2003 годах. Фильм заново рассказывает историю Лары. Сюжет основан на игре, вышедшей в 2013 году. На главную роль рассматривалась Дейзи Ридли, которая не стала принимать участие в проекте из-за съемок в «Звездных войнах». Поэтому роль доверили обладательнице премии «Оскар» за лучшую женскую роль Алисии Викандер («Девушка из Дании»). Об этом объявили в 2016 году. Сам персонаж известен с 1996 года, когда вышла первая одноименная игра. За более 20 лет своего существования игра неоднократно совершенствовалась и не потеряла популярности, а девушка-археолог стала самым узнаваемым персонажем видеоигр в мире, и названа «самой успешной героиней видеоигры». Режиссером проекта назначили норвежца Роара Утхауга. Съемки велись в Южной Африке с января 2017 года и закончились на киностудии Warner Bros Studios, Leavesden в Великобритании в июне 2017 года.

Бесстрашная Лара Крофт (Алисия Викандер) – дочь прославленного археолога, который давно погиб при загадочных обстоятельствах. Со времени исчезновения отца прошло 7 лет. Сейчас ей 21, и она не спешит возглавить международную бизнес-империю, принадлежащую отцу. Она живет в Лондоне, учится в колледже и работает велокурьером. Девушка получает доступ к документам отца, и это убеждает ее отправиться в свою первую экспедицию к месту, которое указал при жизни отец. Там его видели в последний раз. Это острова недалеко от побережья Японии.

Поклонников криминальной драмы не оставит равнодушными основанная на реальных событиях лента «Все деньги мира». Американец Пол Гетти (Кристофер Пламмер) в 1957 году был признан самым богатым человеком мира. Свое состояние он нажил на продаже нефти. В 1973 году одного из четырнадцати его внуков, 16-летнего Пола Гетти III похищают. В обмен на свободу юношу преступники требуют 17 миллионов долларов. Богатый дедушка отказывался платить деньги за внука даже когда воры прислали отрезанное ухо парня.

Французско-бельгийский триллер «Ева» снял режиссер Бенуа Жако. Для исполнения главной роли он пригласил талантливую Изабель Юппер, которую до того уже снимал в своих картинах. Лента стала экранизацией одноименного романа Джеймса Хедли Чейза, вышедший в 1946 году. Это вторая киноадаптация произведения. Доработкой сценария занимался сам Жако и Жиль Торан. Съемки проходили в городах Париже, Лионе и Анси. Фильм отобран для участия в основной конкурсной программе 68-го международного Берлинского кинофестиваля.

Фильм ужасов «Земля призраков» про двух сестер, на глазах которых в детстве убили мать, это результат совместной работы канадских и французских кинематографистов. Режиссером и сценаристом ленты является Паскаль Ложье. Фильм завоевал три награды на 25-м международном кинофестивале фантастических фильмов «Gérardmer».

Фантастический боевик «Черная Пантера» об одноименном герое из комиксов «Marvel». Главный герой – сын короля африканской страны Ваканда Т'Чалла (Чедвик Боузман). Страна никогда не была процветающей, но главная ее ценность – залежи уникального металла, который способен поглощать вибрации. Вся история маленького государства – это защита от врагов, которые стремятся уничтожить население, чтобы добраться до бесценных природных ископаемых. Каждый раз на защиту становился таинственный герой – Черная Пантера. Когда угроза в очередной раз нависла над страной, молодой принц Т'Чалла узнает, что именно ему предстоит одеть маску Пантеры и защищать свою землю.

Мультики

Мультфильм украинского производства «Похищенная принцесса» снят по мотивам сказки А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Режиссер мультфильма Олег Маламуж всю свою карьеру посвятил анимации. Уже известно, что права на показ мультфильма проданы в более чем 20 стран мира, в том числе в Китай, Францию, Германию и Польшу. Фильм станет первым выпущенным украинской компанией Animagrad. Предполагается, что ежегодно на украинский, а также всемирный экран, будет выходить по одному мультфильму. В планах – «Мавка. Лесная песня», «Снежная республика», «Роксолана».

Эта удивительная история произошла в волшебном городе Киеве – во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Странствующий артист Руслан, который мечтает стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, даже не подозревая, что девушка – дочь киевского князя. Но счастью влюбленных не суждено было длиться вечно: злой колдун Черномор появился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, стремясь превратить силу ее любви в собственную колдовскую мощь. Не раздумывая, Руслан двинулся в погоню за украденной принцессой, чтобы, преодолев все препятствия и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

Мультфильм «Шерлок Гномс» будет продолжением истории садовых гномов Гномео и Джульетты. Режиссуру доверили Джону Стивенсону, на счету которого первый мультфильм «Кунг-фу панда». Над сценарием будет работать та же команда, что придумала и первую историю о гномах. Среди продюсеров талантливый Элтон Джон, который также будет писать музыку к анимационному фильму.

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