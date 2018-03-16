Круговая порука в Украине объединяет нынешнюю власть с предыдущей, – эксперт ГПК

Сегодня у нас действительно есть шанс разорвать круговую поруку и ощущение безнаказанности среди политического класса благодаря антикоррупционному суду. Общество действительно требует его создания, но не таким, где судей до него выбирали бы бизнес-партнеры Петра Порошенко.

Об этом в эфире политического проекта «Прямым текстом» (в эфире телеканала ZIK) заявила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

«Круговая порука – это правильное слово, чтобы охарактеризовать то, что сейчас происходит в Украине. Она ведет к ощущению безнаказанности. Например, Генеральная прокуратура закрывает уголовное дело против Злочевского (министра энергетики времен Януковича – ред.). То есть круговая порука охватывает не только нынешнюю, но и предыдущие власти», – подчеркнула Анастасия Красносельская.

По ее словам, его компания просто «откупилась» уплатой налогов на сумму 100 миллионов из украденных миллиардов, таким образом дело закрывается.

«Если же за дело берется Национальное антикоррупционное бюро, то собственно суды, которые никак после Майдана не изменились, отпускают этих людей на поруки или под маленькие залога. Например, так было в деле директора Львовского бронетанкового завода», – рассказывает эксперт.

Речь идет про Романа Тымкива, который продавал украинской армии применяемые двигатели для танков по цене новых.

«Его отпускают под залог, который стоит примерно, как его коллекция часов, а брать его на поруки приходит господин Пацкан, которого назначили председателем Счетной палаты. Мне кажется, это довольно исчерпывающая картина круговой поруки», – подчеркнула антикорупционерка.

Однако, отметила она, сейчас у нас есть шанс эту круговую поруку и ощущение безнаказанности разорвать.

«Этот шанс называется антикоррупционным судом. Сейчас общество требует от политиков его создания, но не просто очередным судом, а таким, где судей будут выбирать не бизнес-партнеры господина Президента. Судей должны избирать международные эксперты, которые смогут ветировать недобропорядочных кандидатов», – говорит специалист.

По ее словам, антикоррупционный суд – такой себе «последний тест» для нынешнего политического класса.

«Эти представители политического класса, которым действительно нечего бояться, проголосуют за настоящий антикоррупционный суд с правом международников ветировать недобропорядочных кандидатов. Те, кому есть чего бояться, будут дальше рассказывать о суверенном праве политического класса продолжать воровать у народа», – заявила госпожа Красносельская.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.