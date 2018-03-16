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пятница, 16 марта, 2018, 16:46 Политика
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Коморовский: Польско-украинские конфликты всегда использует Россия

Конфликты между Польшей и Украиной всегда использует третья сторона, поэтому сейчас нужно встать на защиту процесса взаимного примирения между обоими народами.

Такое убеждение выразил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Укринформу.

«Историю надо знать, воспринимать взаимные аргументы, но нельзя через историю блокировать процесс развития и взаимодействия украинского и польского народов. И это не только вопрос того, что мы все чувствуем и что каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий», – подчеркнул Коморовский.

По его словам, все знают, кто тот третий, поскольку история «хорошо научила оба народа».

По убеждению экс-президента, настало подходящее время, чтобы «выступить в защиту процесса польско-украинского примирения», ведь регресс в двусторонних отношениях наблюдается во многих измерениях. Поэтому нужны соответствующие действия как на межгосударственном, так и человеческом уровнях, чтобы восстановить испорченные отношения.

В этом контексте очень правильной инициативой Коморовский назвал опубликованную на польском языке книгу-интервью с главой УГКЦ Святославом Шевчуком «Диалог лечит раны», которую презентовали в Варшаве. Экс-президент подчеркнул, что для примирения между поляками и украинцами важен каждый голос – как светский, так и церковный.
РоссияПольшаБронислав Коморовскийисториядипломатические отношения
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2018-03-16 18:54:37