Командование ВС России наращивает боеспособность военных подразделений на Донбассе, – разведка

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей командования ВС РФ наращивает боеспособность войск за счет местного населения.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Командование Вооруженных сил РФ наращивает боеспособность подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе за счет привлечения местного населения. В частности, на базе одной из частей российских оккупационных войск осуществляется подготовка призванных на собрание местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет. Предполагается, что призваны на эти сборы лица вскоре продолжат подготовку в одном из учебных центров ВС РФ на территории Ростовской области России», – рассказал на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные украинской разведки.

Он отметил, что российское оккупационное командование обещает привлеченным на сборы лицам, что те, кто пройдут подготовку, получат возможность пользоваться приоритетом при назначении на должности в подразделениях ВС РФ.

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