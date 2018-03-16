Гройсман не будет баллотироваться в президенты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается баллотироваться на должность президента Украины.

Об этом Гройсман заявил в эфире Радио НВ.

«У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины», – отметил Гройсман.

На вопрос ведущего относительно того, будет ли премьер-министр принимать участие в следующем цикле выборов президента, он ответил, что «нет».

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