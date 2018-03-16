Чрезвычайники уверяют, что к морозам готовы

Уже на этих выходных по всей Украине прогнозируют метели. Вероятно, похолодание продлится до 23 марта.

Об этом говорится в программе «Первые о главном.Вечер» на телеканале ZIK.

Хоть в этом году сурок и предсказывал раннюю теплую весну, впрочем, синоптики прогнозами пока не радуют. В эти выходные в Украине существенно ухудшатся погодные условия. На Юге и Востоке выпадет не меньше двадцати сантиметров снега. Около сорока в Западных, Северных и части центральных областях.

«Через территорию Украины переместится два больших циклона, которые резко ухудшат погодные условия в большинстве областей. Мы ожидаем сильные снегопады, особенно в центральных, северных, прикарпатских областях», – говорит директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что к сюрпризам весны готовы. На трассах и в населенных пунктах круглосуточно будут работать места согревания, дороги спецтехника будет расчищать.

«Честно говоря, сейчас мы видим, что две трети страны не готовы к снегопадам. И сейчас еще есть время скоординировать людей и технику», – уверяет вице-премьер-министр регионального развития Геннадий Зубко.

Синоптики говорят: в скором времени столбики термометров покажут от девяти до четырнадцати градусов ниже нуля. Отступать холода начнут 23 марта, а тогда в некоторых регионах есть серьезные риски наводнений и подтопления.

«Если нас будет затапливать, то мы, прежде всего, оперативно займемся эвакуацией людей, имущества, доставкой еды и медикаментов. Конечно же будем выкачивать воду из затопленных домов и земель», – отмечает председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Никол Чечеткин.

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют оставлять в эти выходные машины дома и стараться не выходить на двор.

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