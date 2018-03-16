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пятница, 16 марта, 2018, 0:28 Политика
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Борис Джонсон встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом

В среду, 14 марта, министр иностранных дел Великобритании встретился в Лондоне с лидерами крымских татар Мустафой Джемилевым, Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Об этом сообщил в Facebook уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Сегодня имели честь с Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом и Рустемом Умеровым лично познакомиться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, и имел возможность лично поблагодарить за его позицию высказанную в авторской статье «Four years since the illegal annexation of Crimea: article by Boris Johnson» относительно незаконной аннексии Россией Крыма и усиление давления на агрессора», – написал Джемилев.

Одновременно Ильми Умеров рассказал «Радио Свобода», что Джонсон пообещал усиливать санкции в отношении России.

«Борис Джонсон заверил, что хорошо знает проблему Украины, и поддерживает ее в этом конфликте. Россию же не намерены лишать санкций, наоборот – выступают за их ужесточение, они злые на Россию после отравления Сергея Скрипаля и его дочери», – рассказал Умеров.

Джонсон также подтвердил, что королевская семья не поедет на чемпионат мира по футболу в России, однако отметил, что британская команда примет в нем участие, поскольку этот спорт очень популярен среди британцев.

Ильми Умеров также встретился с юристами правозащитной организации European Human Rights Advocacy Centre и обсудил с ними детали дела Меджлиса крымскотатарского народа против России, которое находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.
Мустафа ДжемилевБорис ДжонсонАхтем ЧийгозИльми Умеров
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