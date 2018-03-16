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пятница, 16 марта, 2018, 0:45 Мир
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Армия Асада массово насилует женщин и мужчин, – ООН

Сирийская армия и союзные им силы насиловали и сексуально нападали на женщин, девушек и мужчин в кампаниях с целью наказания оппозиционных общин.

Об этом говорится в сообщении ООН, – сообщает «Радио Свобода».

Эти действия составляют военные преступления и преступления против человечества, утверждают в ООН.

Исследователи заявили, что и повстанческие группы в гражданской войне в Сирии также совершивших преступления сексуального характера и пытки, хотя среди них такие действия были значительно менее распространены.

В докладе также указано, что боевики группировки «Исламское государство» казнили женщин и девушек через закидывание камнями по обвинению в прелюбодеянии, принуждали девушек к вступлению в брак и распространяли гонения гомосексуалистов.

«Это абсолютно отвратительно, что жестокие акты сексуального и гендерного насилия продолжали осуществляться в Сирии на протяжении семи лет большинством участников войны», – сказал в Женеве глава комиссии ООН Паулу Пиньейру.
ООНкриминалвойнаБашар Асад
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