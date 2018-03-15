В Майами обрушился пешеходный мост, есть погибшие

В Майами американского штата Флорида обрушился пешеходный мост, в результате чего погибло несколько человек.

Трагедия произошла рядом с кампусом Международного университета Флориды, сообщает Укринформ.

«Несколько человек умерли вследствие разрушения пешеходного моста в Международном университете Флориды в Майами», – говорится в сообщении.

По данным телеканала, под завалами застряли 5-6 автомобилей. Отметим, что мост официально открыли только в прошлую субботу, 10 марта.

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