четверг, 15 марта, 2018, 23:22 Мир
В Майами обрушился пешеходный мост, есть погибшие
В Майами американского штата Флорида обрушился пешеходный мост, в результате чего погибло несколько человек.
Трагедия произошла рядом с кампусом Международного университета Флориды, сообщает Укринформ.
«Несколько человек умерли вследствие разрушения пешеходного моста в Международном университете Флориды в Майами», – говорится в сообщении.
По данным телеканала, под завалами застряли 5-6 автомобилей. Отметим, что мост официально открыли только в прошлую субботу, 10 марта.
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