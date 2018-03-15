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четверг, 15 марта, 2018, 23:39 Политика
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Пискун: С двумя миллионами единиц нелегального оружия в Украине шлемы и щиты никого не спасут

Закон об оружии не принимают, потому что власть боится дать его людям. А вдруг начнется Майдан? Но она не учитывает того, что на руках у украинцев около двух миллионов единиц нелегального оружия. Если власть так допечет народ, что он выйдет на акции протеста, то никакие шлемы и щиты никому не помогут.

Об этом в эфире программы «ДокаZ» на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 годах Святослав Пискун.

«Надо принять закон о гражданском оружии и сказать, что те, кто не сдадут незаконное оружие, сядут в тюрьму на 5 лет. После этого все пойдут и зарегистрируют или сдадут.

Зачем людям эта проблема, если они могут держать официально пистолет или автомат для того, чтобы защитить свою усадьбу и семью? Каждый человек должен хранить оружие в сейфе. Должны быть проверки места хранения. Это оружие должно пройти гильзотеки, политеку, оно должна быть отстреляно. Человек, имеющий оружие, должен знать правила его хранения и использования», – считает господин Пискун.

По мнению гостя программы, оружие должно быть предусмотрено не для нападения, а для защиты. И это надо записать в законе. В мире лишь 2% преступлений совершаются из зарегистрированного оружия.

«Если человек использует его для нападения, то это должно усиливать его ответственность. Закон об оружии не принимают, потому что власть боится дать людям оружие. А вдруг начнется Майдан? Что тогда делать?» – считает господин Пискун.

По оценке экс-генпрокурора, на руках у украинцев около двух миллионов штук нелегального оружия, не считая переработанного.

«Если власть так допечет народа, что он выйдет на акции протеста, то никакие шлемы и щиты никому не помогут», – констатировал Святослав Пискун.

 
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