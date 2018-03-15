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четверг, 15 марта, 2018, 23:03 Мир
Пучдемона хотят арестовать во время визита в Швейцарию

Испанские прокуроры попросили правительство и Интерпол оценить, возможно ли арестовать и выдать экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона во время его частного визита в Швейцарию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

«Испанские прокуроры заявили, что они попросили правительство и Интерпол оценить, возможно ли арестовать и выдать экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона во время его частного визита в Швейцарию», – говорится в сообщении.

Государственный прокурор Испании просит Верховный суд рассмотреть возможность аннулировать паспорт Пучдемона.

В МИД Швейцарии сообщили, что Пучдемон в воскресенье посетит Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве.

В начале марта отстраненный глава генералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента Каталонии как кандидат.

 
ШвейцарияарествизитКарлес Пучдемон
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