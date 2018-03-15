НБУ утвердил продление санкций против «дочек» российских банков

НБУ утвердил продление санкций против «дочек» российских банков

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк продлил санкции на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их стоит продолжать.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против «дочек» российских госбанков, которые работают в Украине: украинских Сбербанков и ВТБ, «БМ Банка» («дочки» ВТБ), Проминвестбанка («дочки» ВЭБА) и VS Bank («дочки» Сбербанка).

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продажи финучреждений.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

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