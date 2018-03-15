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четверг, 15 марта, 2018, 23:46 Политика
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Между нардепами Ивченко и Гончаренко произошла стычка в коридоре телеканала

Между народными депутатами украины Вадимом Ивченко (фракция ВО «Батькивщина») и Алексеем Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко») произошла стычка в коридоре редакции одного из телеканалов.

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко, пишет Интерфакс-Украина.

«Только в студии «5 канала» произошла стычка между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового», – написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

Он также разместил на своей странице в соцсети видеозапись стычки между двумя нардепами.

А.Геращенко отметил, что конфликт между парламентариями начался в студии и продолжился в коридоре.

«Я вызвал полицию для оформления протокола», – добавил он.

Ранее в этот день Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового (Радикальная партия) во время голосования за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Народные депутаты отказались поддержать соответствующий законопроект (№7547) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования уголовного судопроизводства за основу и в целом на пленарном заседании в четверг. Они также не отдали 226 минимально необходимых голосов для принятия его за основу. Таким образом, инициатива отклонена.
Алексей ГончаренкоВадим Ивченкостычка
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