Американская ракета-носитель Antares полетит к МКС на неделю позже

Американская ракета-носитель Antares с космическим «грузовиком» Cygnus отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже запланированного.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина источник в ракетно-космической отрасли.

«Очередной запуск беспилотного транспортного корабля Cygnus к МКС намечен на 9 мая», – сказал источник.

Корабль стартует с космодрома Валлопс в Виргинии.

Ранее запуск корабля планировался на 1 мая.

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