четверг, 15 марта, 2018, 23:27 Мир
Американская ракета-носитель Antares полетит к МКС на неделю позже
Американская ракета-носитель Antares с космическим «грузовиком» Cygnus отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже запланированного.
Об этом сообщил Интерфакс-Украина источник в ракетно-космической отрасли.
«Очередной запуск беспилотного транспортного корабля Cygnus к МКС намечен на 9 мая», – сказал источник.
Корабль стартует с космодрома Валлопс в Виргинии.
Ранее запуск корабля планировался на 1 мая.
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