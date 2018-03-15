live
Aнонси
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
17 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
17 марта, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
17 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 15 марта, 2018, 23:59 Мир
Читати новину українською
Администрация Трампа обвинила Россию в кибератаках на энергосистему США

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг обвинила Россию в причастности к согласованной операции по получению несанкционированного доступа к компьютерным системам, связанным с энергетическими сетями и другой критической инфраструктурой.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам американских чиновников, сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности и разведывательных служб зафиксировали, что российская разведка и другие лица, которые в прошлом году занимались широким спектром кибератак, проникли в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный сектора США.

Чиновники заявили, что российские хакеры получили доступ к компьютерным системам, провели «сетевую разведку» систем, которые контролируют ключевые элементы экономики США, а затем попытались «замести следы», удалив доказательства своего проникновения.

Правительство США, по словам чиновников, помогло компаниям остановить все несанкционированные проникновения и выдало предупреждение энергетическим компаниям об угрозе.

Ранее в четверг Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы россиян, в том числе против Агентства интернет исследований, известного как «фабрика троллей».
СШАДональд Трампкибератакиэнергосистемы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-16 06:24:02