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воскресенье, 14 января, 2018, 15:21 Мир
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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Самолеты военно-воздушных сил Израиля поразили цели Хамас в секторе Газа на границе с Египтом.

Как пишет газета Jerusalem Post, целью была «террористическая инфраструктура» в районе южного Рафаха, – сообщает Укринформ.

Также в целях безопасности израильские военные закрыли контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом».

2 января израильская авиация также нанесла удар по военному объекту «Хамас» на юге сектора Газа. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

 
Израильавиаударсектор Газа
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