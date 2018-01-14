Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Самолеты военно-воздушных сил Израиля поразили цели Хамас в секторе Газа на границе с Египтом.

Как пишет газета Jerusalem Post, целью была «террористическая инфраструктура» в районе южного Рафаха, – сообщает Укринформ.

Также в целях безопасности израильские военные закрыли контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом».

2 января израильская авиация также нанесла удар по военному объекту «Хамас» на юге сектора Газа. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

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