Войска Асада применили химическое оружие под Дамаском

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, сообщают о распылении отравляющего газа в ходе атаки правительственных войск.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам очевидцев, люди почувствовали характерный запах после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

В апреле 2017 года СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были вновь применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в ударе Башара Асада.

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