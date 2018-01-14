live
Aнонси
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
15 января, понедельник
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
16 января, вторник
Ольга Горбачова
Ольга Горбачова
18 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 14 января, 2018, 14:10 Мир
Читати новину українською
Войска Асада применили химическое оружие под Дамаском

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, сообщают о распылении отравляющего газа в ходе атаки правительственных войск.

Об этом сообщает Укринформ.

A man is seen near rubble of damaged buildings after an airstrike on the Eastern Ghouta town of Misraba, Syria, January 4, 2018.

По словам очевидцев, люди почувствовали характерный запах после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

В апреле 2017 года СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были вновь применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в ударе Башара Асада.

 
СирияДамаскхимическое оружие
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-14 18:19:08