В Варшаве прошла акция против ужесточения закона об абортах

Около 2000 человек, преимущественно женщины, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах.

Об этом сообщает DW.

Протестующие, которые пришли в субботу, 13 января, в здание польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты «Позор!», «Медицинская помощь, не божья», «Женщины без абортов будут умирать».

Отмечается, что польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода больше не будет условием для разрешения на аборт. Одновременно большинство депутатов Сейма, включая около 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Правящая в Польше с 2015 года партия «Закон и справедливость» проводит консервативную семейную политику, напоминает агентство AFP. Так, власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили продажу противозачаточных таблеток только по рецептам. В октябре 2016 года Сейм после массовых протестов отклонил законопроект о практически полном запрете абортов.

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