В пунктах пропуска на линии разграничения застряли 435 авто

В воскресенье утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО ожидают 435 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 60/60; «Марьинка» – 50/70; «Новотроицкое» – 30/45; «Гнутово» – 50/70», – говорится в сообщении.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме, отмечают пограничники. В целом в минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли 29,8 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.