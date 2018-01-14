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воскресенье, 14 января, 2018, 17:38 Политика
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В ГПУ объяснили, зачем засекретили спецконфискацию «денег Януковича»

Решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича было связано прежде всего с интересами следствия.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире Общественного радио.

Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine к выводу из Украины средств еще продолжается.

«Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы взяли под сомнение документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому больше двух месяцев назад  мы отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается», – сказал Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Генпрокуратуре и НАБУ.

Как отметил Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечено свыше 20 физических лиц.

Среди них, как отметил заместитель генерального прокурора, есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.

 

Заместитель генпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нужды страны.

«В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал за целевое использование этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны», – уточнил Енин.
ГПУденьги Януковича
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