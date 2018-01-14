В Албании произошел взрыв: есть пострадавшие

В субботу, 13 января, в городе Шкодер (Албания) произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.
Об этом сообщает RTCG, – сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что двое из пострадавших получили тяжелые травмы. Взрыв произошел около 10:30 в центре города.
Согласно информации албанской полиции, целью нападения был албанский бизнесмен Люйзим Кула. Взрывчатое вещество было размещено на транспортном средстве, что находилось перед зданием, в котором находились представители сербско-черногорских меньшинств.
Напомним, 9 января в Пакистане в результате теракта погибли, по меньшей мере, семь человек, еще минимум 23 человека получили ранения. Террорист-смертник атаковал полицейский автомобиль в центре города Кветта.
Взрыв был нацелен на полицейскую машину рядом с зоной высокой безопасности, где расположены государственные здания. В больницу были доставлены тела пяти полицейских и двух мирных жителей, а также раненые.