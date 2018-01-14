В 2017-м Львов заработал на туристах более 600 миллионов евро

В городе Льва 2,6 миллиона туристов в 2017 году потратили 615 миллионов евро.
Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице Lviv Tourism Office в Facebook.
В частности, отмечается, что поступления в местный бюджет от отрасли туризма выросли на 81% и составили 128,25 млн грн.
Больше всего во Львов приезжает украинцев, поляков и белорусов. Также в топ-10 попали граждане Турции, Германии, США, Литвы, Великобритании, Чехии и Канады.
В среднем один турист тратит около 75 евро в день, а средняя продолжительность пребывания – 4,4 дня. Лишь 25% туристов путешествуют самостоятельно, остальные – отдают предпочтение путешествиям с друзьями, семьей или в составе туристических групп.
Три самых популярных туристических объекта – Оперный театр, Ратуша и Высокий замок. А лучшими способами провести время во Львове туристы считают посещение заведений питания, прогулки по городу и посещение объектов культуры.