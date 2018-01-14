воскресенье, 14 января, 2018, 17:21 События
Умеров: Для спасения Ханского дворца надо просить международной помощи
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки.
Об этом сообщают «Радио Крым.Реалии».
«Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это», – подчеркнул Умеров.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.