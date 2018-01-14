Умеров: Для спасения Ханского дворца надо просить международной помощи

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки.

Об этом сообщают «Радио Крым.Реалии».

«Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это», – подчеркнул Умеров.

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