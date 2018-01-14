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воскресенье, 14 января, 2018, 16:05 Мир
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Теракт в Багдаде – восемь погибших

Из-за нападения террориста-смертника в столице Ирака погибли 8 человек, еще 10 – ранены.

Об этом сообщает AP.

Полицейские и офицеры говорят, что субботний взрыв потряс окрестность в северной части Багдада вблизи полиции. Среди раненых от взрыва на оживленной улице есть полицейские.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Агентство отмечает, что количество терактов в Багдаде существенно снизилось за последние несколько месяцев, поскольку силы безопасности страны освободили почти всю территорию, которую ранее оккупировали группировки Исламского государства.
терроризмИрак
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