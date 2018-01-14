Skype хочет ввести новое шифрование чатов

Компания Microsoft начала тестировать функцию сквозного шифрования в Skype для текста, звуковых сообщений и файлов.

Об этом сообщает Тheverge.

В актуальной версии Skype уже используются защитные элементы, однако end-to-end шифрование безопаснее. Такой тип шифрования означает, что содержание сообщений может быть прочитано только отправителем и получателем, они не хранятся на серверах Microsoft.

Это не означает, что эти данные не могут быть перехвачены, но это безопаснее, чем большинство методов.

Сейчас открыть зашифрованный чат могут только двое собеседников, для групповых чатов эта функция пока недоступна.

Отмечается, что новая система защиты на основе Signal Protocol была разработана создателями мессенджера Signal.

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