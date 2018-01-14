Сегодня Новый Год по старому стилю или праздник Василия

По традиции 13 января отмечают праздник Маланки. Еще его называют Щедрым вечером, или Щедрой (второй) кутьей.

Историко-этнографический экскурс организовала страница Уэ.

Праздником Василия называют Старый Новый год и отмечают его 14 января.

Церковные источники характеризуют Василия как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Именно ему принадлежит высказывание: «Сколько отнимешь от тела, столько добавишь силы душе».

Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядовым действием было засевание жилищ зерном.

По церковному календарю 14-го января также отмечают праздник Обрезания Господня. Именно тогда по еврейскому обычаю состоялся обряд обрезания Иисуса Христа, после которого ребенку и дали имя, предсказанное еще архангелом Гавриилом в день передачи благой вести Деве Марии – Иисус.

Пугали деревья и угождали печи...

Новогодняя ночь (с 13 на 14 января) считалась волшебной, с ней было связано немало поверий и ритуалов. Существовало поверье, что в полночь на 14 января, как и на Пасху, деньги «горят», поэтому их можно легко найти. Под Новый год, как и на Рождество, носили ужин – сельской бабе-повитухе, или, как ее называли «пупорезке». Обычно к ней ходили молодые родители (женщины и мужчины), у которых в течение года родились дети.

Во время Щедрого ужина накрывают богатый стол, где преобладают мясные блюда. Второй раз в течение зимних Святок готовят кутью. А еще выпекают и специальные хлеба «Маланку» и «Василия».

Как только женщина замешивала кадку для выпечки обрядового новогоднего хлеба, не моя рук от теста, она шла вместе с мужем пугать деревья, которые плохо родят. Мужчина нес топор или палку, женщина свясла, сделанные из дидуха (соломы, что лежала на полу от Святого вечера). Подойдя к дереву, мужчина трижды стучал по нему обухом топора, или палкой и приговаривал: «Не будешь родить, буду рубить, а будешь родить, буду уважать». За дерево отвечала жена: «Не руби меня, а перевеслом подвяжи, я тебе еще пригожусь». После этого женщина обтирала руки от теста о дерево и перевязывала его свяслом.

В народе верили, что после таких процедур дерево испугается и обязательно даст хороший урожай. Ведь на Маланки, особенно в Новогоднюю ночь, растения понимают человеческую речь, а животные даже сами говорят по-человечески. Кстати, животные в эту ночь могли пожаловаться Богу на хозяев, если те плохо с ними обходятся. Поэтому в этот день за скотом ухаживают очень тщательно, хорошо кормят, чистят, ласкают.

А еще на Маланку хозяйки тщательно прихорашивают, подбеливают печь, «чтобы не проклинала, что не белена». Никто в эту ночь не спит на печи, не сидит, ничего на нее не кладут.

С наступлением сумерек по селу ходили ватаги щедрующих в карнавальных костюмах с музыкантами. Девичья Маланка в основном щедровала под окнами, а группы ряженых парней просились в дом, и персонажей в масках в мужской Маланке было значительно больше.

Среди ряженых часто встречаются образы Маланки, Василия, козы, деда с бабой, цыган, медведя, журавля, кота... Маланкой был парень в заплатанной юбке, старом платке, брови и глаза подводили сажей. Маланка очень любила целоваться со всеми, кто подвернется, при этом обмазывала их своей «косметикой».

В некоторых селах Каменец-Подольского района по рассказам исследователей вместо парня на роль Маланки выбирали хорошую дородную женщину, которая имела детей и была счастлива в браке.»

«Чтобы везло»

Первый посевающий на Новый Год обычно приносит в дом счастье. Считается, что девушки счастья не приносят, поэтому и засевать им не годится.

Первого из них хозяйка просила сесть на пороге – «чтобы куры садились и цыплят высиживали».

Зерно после них собирали и отдавали курам, чтобы хорошо неслись», а горох хранили до весны. Весной, когда вылупятся гусята, их «закармливали» этим горохом – «чтобы большие росли».

Когда-то были такие хозяйки, что сор из избы не выносили со Святого Вечера до Нового Года – «чтобы не вынести с ним и своей судьбы». Утром на Новый Год тот мусор все же выносили и сыпали в одну кучу в саду. Там его поджигали, он горел, и огонь тот имел чудодейственную силу – им окуривали садовые деревья, «чтобы лучше родили». На Западной Украине прыгают через такой огонь, приговаривая на урожай.

На западном Подолье от Рождества до Нового Года заметали хату на две половины. Часть мусора, от середины до порога, выносили сразу же, а то, что от середины до покутья, хранили до Нового Года. А утром на Новый Год тот мусор выносили из дома, высыпали в воротах и зажигали. Когда огонь разгорался, прыгали через него все: хозяин, хозяйка, дети от старшего до самого маленького, а после детей – лошадь, корова, овца, коза, свинья, пес, кот – всякое существо, которое есть в сарае – «чтобы всякая нечисть на огне осталась и в новый год войти чистыми!»

Что предвещает первый день старого Нового нового года?

В первый день старого Нового Года (14 января) ко всему внимательно присматриваются, ибо все имеет вещее значение.

Если ночь Нового Года тихая и ясная, будет счастливый год.

Стоя в церкви во время утрени, крестьяне могут присмотреться, как горят свечи в паникадиле: если фитиль горящей свечи согнулся крючком, в этом году будет урожай; если же он торчит на свече, словно пустой колос на стебле, – жди неурожая.

Если солнце весело взойдет, весь год будет счастливым, а особенно хороший будет урожай садовых культур.

Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на хлеб.

Перед тем, как сесть за стол обедать, отец сыну дает пирог и говорит: «Ешь, сынок, и помни: если тебе случится зимой сбиться с дороги, то вспомни, с чем ты ел на Новый Год пирог – и отыщешь дорогу».

В зависимости от желания, люди говорят: «Пойду в церковь, чтобы Господь сподобил целый год ходить в храм божий!» или: «Напьюсь водки, чтобы целый год было за что выпить!»

«На Новый Год не годится пить по одной рюмке, а все по две, чтобы старые в паре жили, а молодые себе пару нашли!», так говорят за новогодним обедом, когда принимают гостей.

Если часть неба закрыта на Новый год тучами, в той стороне будет урожай хлеба, и оттуда надо надеяться на счастье. Снег выпадет в этот день, – счастливый год будет.

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