На Волыни сожгли машину дочери местного судьи

В селе Змеинец Волынской области сожгли автомобиль дочери заместителя председателя Волынского окружного административного суда Виктора Мачульського.

Об этом сообщает «Волынь24».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 января.

«Поджог, потому что облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова», – говорят соседи.

В управлении ГСЧС в Волынской области подтвердили факт пожара в селе Змеинец.

«В 01:50 поступило сообщение от жителей села Змеинец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению из 2 ближайших пожарных частей города Луцка», – отметили в ведомстве.

Загоревшимся автомобилем оказался внедорожник Mitsubishi. Отмечается, что огонь перекинулся на расположенную рядом летнюю кухню.

В ГСЧС добавили, что удалось спасти летнюю кухню и другие хозяйственные постройки.

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