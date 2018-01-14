На Волыни сожгли машину дочери местного судьи

В селе Змеинец Волынской области сожгли автомобиль дочери заместителя председателя Волынского окружного административного суда Виктора Мачульського.
Об этом сообщает «Волынь24».
Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 января.
«Поджог, потому что облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова», – говорят соседи.
В управлении ГСЧС в Волынской области подтвердили факт пожара в селе Змеинец.
«В 01:50 поступило сообщение от жителей села Змеинец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению из 2 ближайших пожарных частей города Луцка», – отметили в ведомстве.
Загоревшимся автомобилем оказался внедорожник Mitsubishi. Отмечается, что огонь перекинулся на расположенную рядом летнюю кухню.
В ГСЧС добавили, что удалось спасти летнюю кухню и другие хозяйственные постройки.