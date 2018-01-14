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воскресенье, 14 января, 2018, 14:27 События
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На Одесщине мужчина переделывал травматическое оружие в боевое

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли у мужчины арсенал оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие в боевое для дальнейшей перепродажи. Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета. В ходе обысков по месту жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

 
СБУоружиеОдесская область
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