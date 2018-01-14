live
Aнонси
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
15 января, понедельник
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
16 января, вторник
Ольга Горбачова
Ольга Горбачова
18 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 14 января, 2018, 17:00 События
Читати новину українською
Боевики обстреляли опорный пункт возле КПВВ «Гнутово»

Российско-террористические войска в субботу вечером открыли огонь из зенитных установок и гранатометов по позициям пограничников со стороны населенного пункта Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Боевики осуществили обстрел из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ «Гнутово», где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали, добавили в ГПСУ.
ВСУАТОбоевики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-14 18:19:11