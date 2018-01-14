Боевики обстреляли опорный пункт возле КПВВ «Гнутово»

Российско-террористические войска в субботу вечером открыли огонь из зенитных установок и гранатометов по позициям пограничников со стороны населенного пункта Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Боевики осуществили обстрел из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ «Гнутово», где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали, добавили в ГПСУ.

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