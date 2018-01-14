live
Aнонси
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
15 января, понедельник
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
16 января, вторник
Ольга Горбачова
Ольга Горбачова
18 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 14 января, 2018, 15:04 События
Читати новину українською
Боевики обстрелами из мощного оружия срывают рождественское перемирие

Боевики мощными обстрелами срывают рождественское перемирие.

Видео с передовых позиций сил АТО было опубликовано в Twitter Министерства обороны Украины, – сообщает Апостроф.

По словам украинских военных, боевики активно обстреливают позиции ВСУ из 82-мм и 120-мм минометов.

«Прилетали 82-ые и 120-ые. У них работали 3 точки передвижные», «Очень хорошо у них 120-е работали и на вечер они уже подключили 82-е», «Слава Богу, все ребята живы. Спрятались в обмундировании на позициях. Все как положено», – отметили бойцы АТО.

 
боевикиобстрелыперемирие
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-14 18:19:24