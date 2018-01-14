Боевики обстрелами из мощного оружия срывают рождественское перемирие

Боевики мощными обстрелами срывают рождественское перемирие.

Видео с передовых позиций сил АТО было опубликовано в Twitter Министерства обороны Украины, – сообщает Апостроф.

По словам украинских военных, боевики активно обстреливают позиции ВСУ из 82-мм и 120-мм минометов.

«Прилетали 82-ые и 120-ые. У них работали 3 точки передвижные», «Очень хорошо у них 120-е работали и на вечер они уже подключили 82-е», «Слава Богу, все ребята живы. Спрятались в обмундировании на позициях. Все как положено», – отметили бойцы АТО.

Репортаж с передовой. Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня. pic.twitter.com/fgSpBoK3hb — Defence of Ukraine (@DefenceU) 13 января 2018 г.

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